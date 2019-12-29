Звільнена з полону українка надягла кофту з намальованим ручкою Тризубом

Під час обміну полоненими на КПВВ "Майорське" звільнена з полону українка Олена Сорокіна вийшла у кофті з намальованим ручкою Тризубом та написом "Моя держава — Україна".

Про це повідомляє ресурс "Восточный вариант".

Олена Сорокіна була власницею зоомагазину в окупованому Первомайську. Терористи викрали її і кинули за ґрати восени 2018 року за відкриту проукраїнську позицію. Тільки завдяки місії ООН вдалося дізнатися, що вона перебуває в полоні — терористи даний факт ретельно приховували.

Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц") так прокоментував вчинок патріотки: "Жінка, у якої є те, чого немає у багатьох чоловіків. "Моя держава — Україна", - з таким написом на куртці з "обмінного автобуса "ЛНР" вийшла Олена Сорокіна", - написав військовий.

Як повідомляв Укрінформ, 29 грудня на КПВВ "Майорське" у Донецькій області пройшов процес обміну утримуваних осіб. На підконтрольну Україні територію повернулися 76 бранців. Четверо людей, що перебували в ОРДЛО, відмовилися від обміну.