Журналіст Асєєв - серед звільнених українських полонених

Український журналіст Станіслав Асєєв, який перебував в ув'язненні в "ДНР", є серед звільнених полонених, котрих в ході обміну передали сьогодні Україні.

Про це повідомляє голова Національної спілки журналістів Сергій Томіленко у Facebook.

"Нарешті!!!!!! Український журналіст Станіслав Асєєв на волі!!!!

Національна спілка журналістів України від червня 2017 вимагала звільнення нашого колеги з полону!!!

Європейська і Міжнародна федерація журналістів підтримували нас у вимогах свободи для журналіста!

Сьогодні - день, коли наші мрії стають реальністю. Стас, вітаємо зі свободою! Вітаємо із сьогоднішнім днем і усю команду "Радіо Свобода"-Україна. Саме ви щодня були на передовій звільнення Станіслава з полону у Донецьку!", - зазначив Томіленко.

Як повідомлялося, автор колонок для проєкту Радіо Свобода Донбас.Реалії Станіслав Асєєв (Васін) перебував в ув’язненні підконтрольного Росії угруповання "ДНР", за різними даними, з травня або червня 2017 року. Спершу він просто зник, два тижні про нього нічого не було відомо. Пізніше угруповання "ДНР" визнало його затримання й звинуватило у шпигунстві на користь України.

У неділю, 29 грудня, завершився обмін між Україною і Росією полоненими на КПВВ “Майорське” Донецької області. 76 українських полонених прибули на підконтрольну Україні територію.