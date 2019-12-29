Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у нападі на журналістів Шарія

Суд обрав запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту підозрюваному в перешкоджанні діяльності журналістам.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

"Суд обрав запобіжний захід підозрюваному у перешкоджанні діяльності, хуліганстві та погрозах насильством журналісту. Фігурант перебуватиме під нічним домашнім арештом", - йдеться у повідомленні.

У відомстві нагадали, що 24 грудня до столичної поліції надійшла інформація від журналістів щодо протиправних дій відносно них на території Апеляційного суду Києва.

Поліцейські провели слідчі дії та встановили одного з підозрюваних. Ним виявився житель Київської області, 1990 року народження, який раніше потрапляв у поле зору правоохоронців за напад з ножем на жителя столиці.

Фігуранту оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 171 (перешкоджання законній професійній діяльності журналістів), ч. 2 ст. 296 (Хуліганство), а також ч. 2 ст. 345-1 (погроза або насильство щодо журналіста) ККУ.

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Раніше повідомлялося, що у Апеляційному суді міста Києва 24 грудня двоє співробітників, які працюють на відеоблогера Анатолія Шарія, поскаржилися на цькування біля суду, де розглядали апеляцію на запобіжний захід підозрюваній у причетності до вбивства Павла Шеремета Юлії Кузьменко.