Мінекономіки затвердило національні класифікатори хвороб та інтервенцій

Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило два національні класифікатори Міністерства охорони здоров’я України.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства затвердило два національні класифікатори Міністерства охорони здоров’я України. Класифікатори будуть використовуватися медичними працівниками для кодування діагнозів та медичних інтервенцій в електронній системі охорони здоров’я. Національні класифікатори будуть обов’язкові до використання всіма закладами охорони здоров’я... Із запровадженням медичних записів на рівні поліклінік та стаціонарів, кожен класифікатор дозволить уніфікувати дані, які вносяться в систему, та дозволить збирати статистику в електронному вигляді. При кодуванні діагнозу та інтервенцій кожен випадок буде віднесений до своєї діагностично-спорідненої групи, на основі якої і буде проводитись оплата Національною службою здоров’я України", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, затверджено два національні класифікатори: НК 025:2019 “Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони та НК 026:2019 “Класифікатор медичних інтервенцій”.

У МОЗ пояснили що кожен випадок, коли пацієнт потрапляє в лікарню, має свою причину. Пацієнту ставлять діагноз, проводять лікування, роблять аналізи або втручання. Кожен із цих показників потрібно правильно закодувати в електронній системі охорони здоров’я. Так, наприклад, Класифікатор хвороб та споріднених проблем містить понад 18 тисяч причин, чому пацієнт може потрапити в лікарню або прийти на прийом до спеціаліста.

Читайте також: Кабмін затвердив вартість операцій з трансплантації органів

Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я (КХСПОЗ) розроблено для уніфікації кодування хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я в первинній медичній документації та даних електронної системи охорони здоров'я. Цей класифікатор буде використовуватися при створенні та впровадженні в Україні системи фінансування закладів охорони здоров'я, що надають спеціалізовану амбулаторну та госпітальну медичну допомогу.

Класифікатор гармонізований з Міжнародним статистичним класифікатором хвороб та споріднених проблем охорони здоров'я Десятого перегляду, Австралійська модифікація (The International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems, Tenth Revision, Australian Modification, ICD-10-AM), розробленим Австралійським консорціумом з розробки класифікацій (ACCD).

Класифікатор хвороб та споріднених проблем розроблений на основі МКХ-10 ВООЗ, тому ми матимемо можливість порівнювати статистичні дані щодо захворюваності та смертності на міжнародному рівні.

Класифікатор медичних інтервенцій (КМІ) складається зі списку втручань, які можуть проводитися пацієнту в лікарнях будь-якої форми власності і амбулаторних закладах. Суміжні медичні втручання, стоматологічні послуги і процедури, що виконуються за межами операційної, також входять до класифікатора, наприклад, МРТ.

Класифікатор призначений для уніфікації кодування медичних втручань в первинній медичній документації та даних електронної системи охорони здоров'я.

КМІ гармонізований з Австралійським класифікатором медичних інтервенцій (Australian Classification of Health Interventions, ACHI), розробленим Австралійським консорціумом з розробки класифікацій (ACCD), та відповідає десятій редакції ACHI.

Переклад та адаптація обох класифікаторів для використання в Україні здійснювалися в рамках спільного проєкту Міністерства охорони здоров’я України та Світового Банку «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей».