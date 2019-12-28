В Україні демонтували вже 46 незаконних заправок — Гончарук

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук заявив, що наразі в Україні демонтовано 46 незаконних АЗС.

Про це він повідомив на сторінці у Facebook.

“Нелегальні АЗС із тіньовим обігом пального стали нашим другим фокусом. Доручив ДФС до 9 січня 2020 року вирішити цю проблему. Наразі вже демонтовано 46 незаконних АЗС, розпочато 18 кримінальних проваджень, 31 об’єкт господарювання вже подав документи для отримання ліцензій”, - написав Гончарук.

Прем’єр-міністр також розповів, що і він, і Президент України Володимир Зеленський зустрічалися з представниками АЗС щодо зниження цін на пальне через зміцнення курсу гривні.

“Реальна ціна на пальне для людей має суттєво знижуватися, але на табло, а не через «акційні» пропозиції в програмах лояльності”, - наголосив він.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня Президент Володимир Зеленський провів нараду з представниками компаній – учасниць паливного ринку, нафто- та газовидобувної галузі й мереж автозаправних станцій. Під час цієї зустрічі Президент пообіцяв активно боротися з нелегальними АЗС.

У свою чергу, Прем'єр-міністр Олексій Гончарук доручив ДФС і правоохоронцям вирішити проблему нелегальних автозаправних станцій до 9 січня 2020 року.