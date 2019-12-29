Найяскравіші фото 2019 року від Укрінформу
Отримання Томосу, життя українських бійців на передовій, президентська кампанія, повернення українських політв’язнів, зокрема кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, з РФ, достроковий вихід національної збірної України з футболу на Євро-2020 – ці та інші знакові події відтворено на світлинах фотокорів Українського національного інформаційного агентства.
До візуального калейдоскопу фотобанку потрапили як затишні світлини з «Весільного марафону», неймовірні українські краєвиди, нові столичні атракції, так і руйнівні наслідки надзвичайних подій. Разом вони сформували картину 2019 року.
Вселенський Патріарх Варфоломій (ліворуч) та глава ПЦУ Епіфаній під час урочистої церемонії вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України у Патріаршому храмі святого Георгія, Стамбул, Туреччина, 6 січня 2019 року.
Жінка з дитиною поруч зі співробітниками СБУ біля Софійського собору, в якому тривала Різдвяна літургія, Київ, 7 січня 2019 року.
Маланкарі в костюмах цигана та ведмедя під час святкування Маланки, смт Красноїльськ, Чернівецька область, 13 січня 2019 року.
Учасники святкування Водохреща, Ужгород, 19 січня 2019 року.
Учасники розширеного ранкового церемоніалу з портретами "кіборгів" у День пам'яті захисників Донецького аеропорту на території Міністерства оборони України, Київ, 20 січня 2019 року.
Подружня пара, яка разом у шлюбі понад 50 років, під час "Весільного марафону" з нагоди Дня святого Валентина у Центральному відділі державної реєстрації шлюбів Головного територіального управління юстиції, Київ, 14 лютого 2019 року.
Бійці Національної гвардії України під час вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні біля пам'ятного знака Героям Революції гідності, Запоріжжя, 20 лютого 2019 року.
Чоловік переглядає бюлетень, сидячи у кабінці для голосування на виборах Президента України, на виборчій дільниці у Коледжі морського і річкового флоту ДУІТ, Київ, 31 березня 2019 року.
Стилісти прикрашають модель штучними квітами під час Міжнародного конкурсу та виставки-ярмарку індустрії краси Royal Beauty – Кубок Карпат-2019, Ужгород, 6 квітня 2019 року.
Сакура квітне, Ужгород, 12 квітня 2019 року.
Передвиборчі дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський", Київ, 19 квітня 2019 року.
Експонати виставки "Деком. Пропаганда", Маріуполь, Донецька область, 20 квітня 2019 року.
Учасниця чемпіонату Луганської області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років, молоді до 23 років піднімає штангу, Сєвєродонецьк, Луганська область, 4 травня 2019 року.
Кози молочних порід на фермі, Тетіїв, Київська область, 12 травня 2019 року.
Новообраний Президент України Володимир Зеленський під час урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди складання присяги Президента України на вірність українському народові, Київ, 20 травня 2019 року.
Медичний працівник та пацієнти Київського геріатричного пансіонату, Київ, 29 травня 2019 року.
Поранений боєць ЗСУ Олександр Беспалов, який опритомнів після 11 днів коми, та його дружина Анна під час церемонії реєстрації шлюбу й вінчання у реанімації лікарні імені Іллі Мечникова, Дніпро, 6 червня 2019 року.
Білизна сушиться у дворику в центрі міста, Ужгород, 8 червня 2019 року.
Ігровий момент матчу відбіркового етапу чемпіонату України УСЛ 3х3, Запоріжжя, 22 червня 2019 року.
Жінка тримає в руках апельсини на ринку, Ужгород, 31 липня 2019 року.
Виноградники під нічним небом, Берегівський район, Закарпатська область, 21 серпня 2019 року.
Жінка під час урочистої церемонії підняття українського прапора з нагоди Дня Державного прапора України на площі Народній, Ужгород, 23 серпня 2019 року.
Президент України Володимир Зеленський (у центрі) під час церемонії нагородження відзнаками військовослужбовців у межах урочистостей з нагоди Дня Незалежності України, Київ, 24 серпня 2019 року.
Рятувальники під час ліквідації наслідків обвалення чотириповерхового житлового будинку в місті Дрогобич, Львівська область, 28 серпня 2019 року.
Звільнений за обміном з Росією український політв’язень режисер Олег Сенцов спускається трапом літака на території Міжнародного аеропорту "Бориспіль", Київська область, 7 вересня 2019 року.
Власний кореспондент Укрінформу Роман Сущенко, який 7 вересня повернувся в Україну в межах обміну полоненими з РФ, махає рукою під час церемонії зняття з фасаду будівлі Укрінформу плаката із написом "Волю Сущенку", Київ, 11 вересня 2019 року.
Учасник акції "Ні капітуляції" біля будівлі Офісу Президента України, Київ, 19 вересня 2019 року.
Вантажівки під час ліквідації наслідків спалаху африканської чуми свиней, що стався на свинофермі в селі Веселий Гай, Запорізька область, 1 жовтня 2019 року.
Медузи в акваторії Одеського морського порту, Одеса, 8 жовтня 2019 року.
Гравці збірної України з футболу після забитого гола у ворота збірної Португалії під час матчу VIII туру відбору до Євро-2020, Київ, 14 жовтня 2019 року.
Перехожі йдуть оповитим туманом Парковим пішохідним мостом, Київ, 24 жовтня 2019 року.
Військовослужбовець на позиції Збройних сил України на території шахти "Бутівка" на околицях Донецька, 18 листопада 2019 року.
Музикант, учасник АТО Андрій Антоненко, підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, під час засідання Київського апеляційного суду, Київ, 23 грудня 2019 року.