Найяскравіші фото 2019 року від Укрінформу

Через об’єктиви камер фотокореспондентів Укрінформу ми побачили, якою була Україна в 2019 році.

Отримання Томосу, життя українських бійців на передовій, президентська кампанія, повернення українських політв’язнів, зокрема кореспондента Укрінформу Романа Сущенка, з РФ, достроковий вихід національної збірної України з футболу на Євро-2020 – ці та інші знакові події відтворено на світлинах фотокорів Українського національного інформаційного агентства.

До візуального калейдоскопу фотобанку потрапили як затишні світлини з «Весільного марафону», неймовірні українські краєвиди, нові столичні атракції, так і руйнівні наслідки надзвичайних подій. Разом вони сформували картину 2019 року.

Фото: Микола Лазаренко

Вселенський Патріарх Варфоломій (ліворуч) та глава ПЦУ Епіфаній під час урочистої церемонії вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України у Патріаршому храмі святого Георгія, Стамбул, Туреччина, 6 січня 2019 року.

Фото: Анатолій Сірик

Жінка з дитиною поруч зі співробітниками СБУ біля Софійського собору, в якому тривала Різдвяна літургія, Київ, 7 січня 2019 року.

Фото: Сергій Гудак

Маланкарі в костюмах цигана та ведмедя під час святкування Маланки, смт Красноїльськ, Чернівецька область, 13 січня 2019 року.

Фото: Сергій Гудак

Учасники святкування Водохреща, Ужгород, 19 січня 2019 року.

Фото: Тарасов Володимир

Учасники розширеного ранкового церемоніалу з портретами "кіборгів" у День пам'яті захисників Донецького аеропорту на території Міністерства оборони України, Київ, 20 січня 2019 року.

Фото: Юлія Овсяннікова

Подружня пара, яка разом у шлюбі понад 50 років, під час "Весільного марафону" з нагоди Дня святого Валентина у Центральному відділі державної реєстрації шлюбів Головного територіального управління юстиції, Київ, 14 лютого 2019 року.

Фото: Дмитро Смольєнко

Бійці Національної гвардії України під час вшанування пам'яті Героїв Небесної Сотні біля пам'ятного знака Героям Революції гідності, Запоріжжя, 20 лютого 2019 року.

Фото: Юлія Овсяннікова

Чоловік переглядає бюлетень, сидячи у кабінці для голосування на виборах Президента України, на виборчій дільниці у Коледжі морського і річкового флоту ДУІТ, Київ, 31 березня 2019 року.

Фото: Сергій Гудак

Стилісти прикрашають модель штучними квітами під час Міжнародного конкурсу та виставки-ярмарку індустрії краси Royal Beauty – Кубок Карпат-2019, Ужгород, 6 квітня 2019 року.

Фото: Сергій Гудак

Сакура квітне, Ужгород, 12 квітня 2019 року.

Фото: Данііл Шамкін

Передвиборчі дебати кандидатів у президенти України Петра Порошенка та Володимира Зеленського на НСК "Олімпійський", Київ, 19 квітня 2019 року.

Фото: Станіслав Іванов

Експонати виставки "Деком. Пропаганда", Маріуполь, Донецька область, 20 квітня 2019 року.

Фото: Олексій Ковальов

Учасниця чемпіонату Луганської області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 17 років, молоді до 23 років піднімає штангу, Сєвєродонецьк, Луганська область, 4 травня 2019 року.

Фото: Павло Багмут

Кози молочних порід на фермі, Тетіїв, Київська область, 12 травня 2019 року.

Фото: Владислав Мусієнко

Новообраний Президент України Володимир Зеленський під час урочистого засідання Верховної Ради України з нагоди складання присяги Президента України на вірність українському народові, Київ, 20 травня 2019 року.

Фото: Геннадій Мінченко

Медичний працівник та пацієнти Київського геріатричного пансіонату, Київ, 29 травня 2019 року.

Фото: Микола М'якшиков

Поранений боєць ЗСУ Олександр Беспалов, який опритомнів після 11 днів коми, та його дружина Анна під час церемонії реєстрації шлюбу й вінчання у реанімації лікарні імені Іллі Мечникова, Дніпро, 6 червня 2019 року.

Фото: Сергій Гудак

Білизна сушиться у дворику в центрі міста, Ужгород, 8 червня 2019 року.

Фото: Дмитро Смольєнко

Ігровий момент матчу відбіркового етапу чемпіонату України УСЛ 3х3, Запоріжжя, 22 червня 2019 року.

Фото: Сергій Гудак

Жінка тримає в руках апельсини на ринку, Ужгород, 31 липня 2019 року.

Фото: Сергій Гудак

Виноградники під нічним небом, Берегівський район, Закарпатська область, 21 серпня 2019 року.

Фото: Сергій Гудак

Жінка під час урочистої церемонії підняття українського прапора з нагоди Дня Державного прапора України на площі Народній, Ужгород, 23 серпня 2019 року.

Фото: Данііл Шамкін

Президент України Володимир Зеленський (у центрі) під час церемонії нагородження відзнаками військовослужбовців у межах урочистостей з нагоди Дня Незалежності України, Київ, 24 серпня 2019 року.

Фото: Маркіян Лисейко

Рятувальники під час ліквідації наслідків обвалення чотириповерхового житлового будинку в місті Дрогобич, Львівська область, 28 серпня 2019 року.

Фото: Юлія Овсяннікова

Звільнений за обміном з Росією український політв’язень режисер Олег Сенцов спускається трапом літака на території Міжнародного аеропорту "Бориспіль", Київська область, 7 вересня 2019 року.

Фото: Інна Бородаєва

Власний кореспондент Укрінформу Роман Сущенко, який 7 вересня повернувся в Україну в межах обміну полоненими з РФ, махає рукою під час церемонії зняття з фасаду будівлі Укрінформу плаката із написом "Волю Сущенку", Київ, 11 вересня 2019 року.

Фото: Геннадій Мінченко

Учасник акції "Ні капітуляції" біля будівлі Офісу Президента України, Київ, 19 вересня 2019 року.

Фото: Дмитро Смольєнко

Вантажівки під час ліквідації наслідків спалаху африканської чуми свиней, що стався на свинофермі в селі Веселий Гай, Запорізька область, 1 жовтня 2019 року.

Фото: Ніна Ляшонок

Медузи в акваторії Одеського морського порту, Одеса, 8 жовтня 2019 року.

Фото: Данііл Шамкін

Гравці збірної України з футболу після забитого гола у ворота збірної Португалії під час матчу VIII туру відбору до Євро-2020, Київ, 14 жовтня 2019 року.

Фото: Геннадій Мінченко

Перехожі йдуть оповитим туманом Парковим пішохідним мостом, Київ, 24 жовтня 2019 року.

Фото: Маркіян Лисейко

Військовослужбовець на позиції Збройних сил України на території шахти "Бутівка" на околицях Донецька, 18 листопада 2019 року.

Фото: Олена Худякова

Музикант, учасник АТО Андрій Антоненко, підозрюваний у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, під час засідання Київського апеляційного суду, Київ, 23 грудня 2019 року.