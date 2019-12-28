Детективам НАБУ відкрили доступ до непублічної частини Реєстру декларацій

Детективи Національного антикорупційного бюро матимуть доступ до непублічної частини Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Про це повідомляє пресслужба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції спільно з Державним підприємством "Українські спеціальні системи" організувало доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, Національному антикорупційному бюро України", - йдеться в повідомленні.

У відомстві уточнили, що порядок доступу НАБУ до Реєстру декларацій було затверджено спільним наказом НАЗК та НАБУ та зареєстровано у Міністерстві юстиції.

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"Цим Порядком врегульовано питання забезпечення доступу детективів НАБУ до непублічної частини Реєстру декларацій, а також питання захисту інформації при взаємодії двох антикорупційних органів", - зазначили у НАЗК.