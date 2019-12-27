Чиновників АМПУ викрили на розтраті $20 мільйонів

Служба безпеки України спільно з НАБУ викрила посадовців держпідприємства Адміністрації морських портів на розтраті понад 20 мільйонів доларів США під час проведення днопоглиблювальних робіт.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Правоохоронці під процесуальним керівництвом Спеціалізованої антикорупційної прокуратури встановили, що посадовці допустили зловживання при закупівлі будівельних послуг для об'єктів морської інфраструктури. Зокрема, можливо вони надали протиправні преференції іноземній компанії. Наразі відбуваються слідчі дії у приміщеннях ДП «Адміністрація морських портів України», його філіях та за місцем проживання чиновників установи в Києві, Одесі та Одеській області”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: НАБУ і СБУ проводять обшуки в Адміністрації морських портів

За матеріалами СБУ розпочато досудове розслідування у межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 364 (зловживання владою) Кримінального кодексу України.

Фото: ssu.gov.ua