Уряд удосконалив контроль у сфері техногенної та пожежної безпеки

Кабмін удосконалив державний контроль у сфері техногенної та пожежної безпеки, зокрема запроваджує страхування цивільної відповідальності підприємств.

Про це повідомив Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук у Telegram.

"Уряд удосконалив державний контроль у сфері техногенної та пожежної безпеки. Запроваджуємо страхування цивільної відповідальності підприємств за шкоду довкіллю, життю, здоров’ю та майну громадян унаслідок небезпечних випадків", - написав Гончарук.

Він додав, що при цьому регуляторна роль держави зменшується, але підвищується відповідальність із боку підприємств.

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Гончарук зауважив, що підприємства мають запобігати будь-яким загрозам життю і здоров’ю людей, а перевірки не мають бути для "галочки" із заплющеними на проблеми з безпеки очима.