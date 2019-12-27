Суд оголосив перерву у розгляді апеляції ексберкутівців

Київський апеляційний суд оголосив перерву у розгляді апеляційних скарг на запобіжні заходи ексберкутівцям, обвинуваченим у справі розстрілів на Інститутській.

Про це оголосила головуюча суддя, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Розгляд апеляційних скарг на запобіжні заходи ексберкутівцям / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Зокрема, сьогодні стало відомо, що крім Павла Аброськіна, Сергія Зінченка і Олега Янішевського, які беруть участь у засіданні у режимі відеоконференції, подали апеляції Сергій Тамтура і Олександр Маринченко. Сам Маринченко відсутній на засіданні, але є його адвокат.

На фото: Павло Аброськін

Обвинувачені і їх захисники висловили думку, що без Маринченка можна продовжувати розгляд апеляцій, прокурори ж і представники постраждалих проти цього заперечували і просили відкласти засідання з розгляду апеляційних скарг.

Прокурори наполягали, що, серед іншого, не було достатньо часу, аби ознайомитися з доводами скарг і підготувати заперечення.

Представники обвинувачення і постраждалих просили суд надати час для належного ознайомлення із скаргами і підготовки до судового розгляду.

Зокрема, представник постраждалих, адвокат Євгенія Закревська наголошувала, що вони бажають брати участь у судовому розгляді апеляцій, але дехто з них живе в інших областях і не міг вчасно приїхати. "Прошу відкласти розгляд апеляційних скарг і надати строк на підготовку до їх розгляду, належним чином повідомити постраждалих (про розгляд скарг - ред.)", - підкреслила Закревська.

У свою чергу, адвокат Маринченка уточнив, що апеляційну скаргу підписував і Маринченко, і він як його захисник. Також адвокат нагадав, що Маринченко знаходиться під домашнім арештом, і, за словами адвоката, лише за повісткою Святошинського суду Маринченко дозволено виходити з дому.

Також адвокат Маринченка додав, що далеко не всі постраждалі ходять на судові засідання у Святошинський суд на розгляд справи по суті.

Водночас Закревська зазначила, що постраждалі можуть і не бути присутні на засіданні, але це їх право, і щодо засідання у п'ятницю вони такого права позбавлені.

Суд після технічної перерви оголосив про рішення вручити копії документів апеляційних скарг сторонам і також оголосив перерву до 16:00, після чого вирішуватиметься питання щодо розгляду клопотань і можливості подальшого проведення цього засідання.