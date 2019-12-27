Пенсію меншу за 3 тисячі отримують 70% українців — Мінсоцполітики
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Укрінформ
Заступниця міністра соціальної політики Наталія Ненюченко зазначила, що 70% пенсіонерів в Україні отримують пенсію в сумі до 3 тисяч гривень.
Про це вона сказала у відео, опублікованому на сторінці Міністерства соціальної політики у Facebook.
"Сьогодні в Україні мешкає понад 11 млн пенсіонерів: 70% з них отримують пенсію до 3 тисяч гривень, що менше фактичного прожиткового мінімуму”, - сказала Ненюченко.
При цьому вона уточнила, що виплати для близько 1 млн людей ще нижчі і становлять півтори тисячі гривень на місяць.