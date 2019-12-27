Жертвам насильницьких злочинів планують призначити компенсацію — уряд схвалив законопроєкт

Кабмін схвалив розроблений Міністерством юстиції проєкт закону “Про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень”, який передбачає надання їм державної соціальної допомоги у вигляді відшкодування шкоди.

Про це інформує пресслужба відомства.

Як зазначається, Мін’юст розробив законопроєкт, щоб підвищити гарантії прав потерпілих від насильницьких кримінальних правопорушень та їх близьких родичів і членів сім’ї, зокрема - надання їм державної соціальної допомоги у вигляді відшкодування шкоди.

Зокрема, схвалений проєкт закону України “Про відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень” визначає підстави та умови, а також порядок відшкодування за рахунок держави шкоди, завданої внаслідок насильницьких кримінальних правопорушень, що посягають на життя та здоров’я фізичної особи.

За словами міністра юстиції Дениса Малюськи, потреба у відповідному законопроєкті зумовлена значною кількістю постраждалих осіб, яких, згідно зі статистикою, понад 24 тисячі, а також - відсутністю механізму компенсації збитків жертвам насильницьких кримінальних правопорушень та великою кількістю кримінальних проваджень, де не встановлено особу злочинця.

Так, положеннями законопроєкту пропонується гарантувати здійснення відшкодування шкоди з боку держави у випадках, коли внаслідок насильницького кримінального правопорушення завдані збитки здоров’ю фізичної особи чи заподіяно її смерть.

“Законопроєктом передбачається запровадження нового механізму відшкодування збитків потерпілим від насильницьких злочинів. Зокрема, підлягатимуть компенсації збитки у зв’язку з втратою заробітку через заподіяння насильницьким кримінальним правопорушенням шкоди здоров’ю та понесенням витрат на медичну допомогу”, – роз’яснив Малюська.

Він зауважив, що відшкодування шкоди потерпілим від насильницьких кримінальних правопорушень передбачається за рахунок надходжень до спеціального фонду Державного бюджету України.

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Як зазначається, Фонд наповнюватиметься з коштів, що надходитимуть від відбування покарань у вигляді штрафів та виправних робіт, коштів, які були виплачені жертві у зв’язку з вчиненням умисного насильницького злочину та були повернуті у дохід держави у порядку регресу та судового збору у разі ухвалення судом обвинувального вироку.