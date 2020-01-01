Стартує новий етап подання електронних декларацій

З 1 січня стартує черговий етап подання особами, уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, щорічних декларацій за 2019 рік.

До старту деклараційної кампанії Національне агентство з питань запобігання корупції оприлюднило відеороз'яснення щодо змін у заповненні е-декларацій.

Так, відео містить інформаційну довідку щодо розширення кола суб’єктів декларування, уточнення до поняття "члени сім'ї".

Також розширено перелік відомостей, які мають подаватись про декларанта та членів сім'ї.

Читайте також: НАЗК отримало доступ до всіх реєстрів та баз даних для перевірки декларацій

Крім того, вносяться зміни щодо підстав подання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані та звужується коло декларантів, на яких поширюється вимога щодо подання таких повідомлень.

Навчальне відео із заповнення декларацій можна переглянути за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, 16 жовтня Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення ефективності інституційного механізму запобігання корупції".

Згідно із законом змінюється форма врядування НАЗК з колегіальної на одноосібну. Голову агентства призначатиме на посаду Кабінет міністрів відповідно до подання конкурсної комісії за результатами відкритого конкурсного відбору. Усунуто законодавчі прогалини для забезпечення належного доступу НАЗК до реєстрів та баз даних, адміністратором (держателем) яких є державні органи.

Документ також встановлює, що НАЗК має право отримувати інформацію з відкритих баз даних, реєстрів іноземних держав, у тому числі після внесення плати за отримання відповідної інформації, якщо така плата вимагається для доступу до інформації.

Читайте також: Рада ухвалила закон щодо запобігання політичній корупції

Закон також визначає суб’єктами, на яких поширюється дія закону "Про запобігання корупції", осіб, що призначаються на посади і звільняються з посад в Офісі Президента і Президентом України, осіб, що займають визначені законом “Про державну службу" посади патронатної служби, помічників суддів.

Закон також передбачає зміни, що виключають з кола суб’єктів декларування представників громадськості та інших осіб, які не здійснюють функції держави або місцевого самоврядування.

До того ж, закон зобов'язує подавати декларації кандидатів на позачергових, а не тільки чергових, виборах народних депутатів.