У березні МКМС представить стратегію гуманітарної політики

Міністерство культури, молоді і спорту працюватиме за новими принципами.

Про це поінформувала заступник очільника відомства Ірина Подоляк, повідомляє пресслужба МКМС.

"Повна трансформація Міністерства культури, молоді і спорту відбудеться, коли буде остаточно завершено формування агентств. МКМС працюватиме за новими принципами: міністерство формуватиме державну політику, а новостворені ЦОВВ (центральні органи виконавчої влади - ред.) займатимуться реалізацією цієї політики", - повідомила Подоляк.

Вона заявила, що у березні 2020 року МКМС представить стратегію гуманітарної політики України, робота над формуванням якої триває.

Також зараз міністерство працює над створенням нових інституцій (агентств, служб, інспекції) – органів реалізації політики. Йдеться, зокрема, про Державне агентство з питань мистецтв і Державне агентство з питань мистецької освіти.

Читайте також: У 2020 році стартує реформування мистецької освіти в Україні

Зазначається, що наразі оголошено конкурс на посади очільників цих ЦОВВ, всі деталі, умови і вимоги до кандидатів розміщені на сайті Кабміну.