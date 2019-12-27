У березні МКМС представить стратегію гуманітарної політики
Про це поінформувала заступник очільника відомства Ірина Подоляк, повідомляє пресслужба МКМС.
"Повна трансформація Міністерства культури, молоді і спорту відбудеться, коли буде остаточно завершено формування агентств. МКМС працюватиме за новими принципами: міністерство формуватиме державну політику, а новостворені ЦОВВ (центральні органи виконавчої влади - ред.) займатимуться реалізацією цієї політики", - повідомила Подоляк.
Вона заявила, що у березні 2020 року МКМС представить стратегію гуманітарної політики України, робота над формуванням якої триває.
Також зараз міністерство працює над створенням нових інституцій (агентств, служб, інспекції) – органів реалізації політики. Йдеться, зокрема, про Державне агентство з питань мистецтв і Державне агентство з питань мистецької освіти.
Зазначається, що наразі оголошено конкурс на посади очільників цих ЦОВВ, всі деталі, умови і вимоги до кандидатів розміщені на сайті Кабміну.