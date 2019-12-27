Дробович запевнив, що розвороту Інституту нацпам'яті

Дробович запевнив, що розвороту Інституту нацпам'яті "в інший бік" не буде

Укрінформ
За нового керівництва Інститут національної пам’яті не буде "розвертатися в інший бік" відносно того, що робив Володимир В’ятрович, однак відмінності в роботі будуть.

Про в ефірі програми "Нині вже" на Громадському розповів очільник Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович.

"Кут нахилу є... Є поле, і в цьому полі інформаційному багато хто оцінював Інститут так, що потрібно більше уваги зосередити на діалог, комунікацію, роботу з громадами тощо. Я чую ці оцінки - і відповідно буду робити різні акценти щодо цього", - так Дробович прокоментував висловлювання В'ятровича про, що УІНП "розвернеться в інший бік".

Він уточнив: ідеться не про те, що говорив Інститут нацпам’яті за В’ятровича, а про те, як його "сприймали і рецитували".

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"Дуже часто Інститут здійснював декомунізацію виключно в рамках закону і процедур - доволі цивілізованих. А цитати і, скажімо так, послідовники дуже сильно перегинали палицю: починаючи з того, як ставились до об’єктів радянської спадщини, в тому числі мистецької, і закінчуючи тим, як подавалися перейменування. Наприклад, коли хтось під виглядом декомунізації намагався переназвати якісь об’єкти чи вулиці, які скоріше підпадають не під декомунізацію, а є спадщиною імперською російською», - розповів керівник УІНП.

Дробович наголосив, що не проти перейменувань і таких об’єктів, але робити це треба за законом і, за його словами, "називати речі своїми іменами".

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Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня Кабінет міністрів звільнив голову УІНП Володимира В’ятровича, який обіймав цю посаду з березня 2014 року. 4 грудня очільником Інституту призначили Антона Дробовича. Він наголосив, що нагальними завданнями УІНП є завершення процесу декомунізації, визнання на міжнародному рівні Голодомору геноцидом, а також протидія російській агресії.

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