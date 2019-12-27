Дробович запевнив, що розвороту Інституту нацпам'яті "в інший бік" не буде

За нового керівництва Інститут національної пам’яті не буде "розвертатися в інший бік" відносно того, що робив Володимир В’ятрович, однак відмінності в роботі будуть.

Про в ефірі програми "Нині вже" на Громадському розповів очільник Українського інституту національної пам’яті (УІНП) Антон Дробович.

"Кут нахилу є... Є поле, і в цьому полі інформаційному багато хто оцінював Інститут так, що потрібно більше уваги зосередити на діалог, комунікацію, роботу з громадами тощо. Я чую ці оцінки - і відповідно буду робити різні акценти щодо цього", - так Дробович прокоментував висловлювання В'ятровича про, що УІНП "розвернеться в інший бік".

Він уточнив: ідеться не про те, що говорив Інститут нацпам’яті за В’ятровича, а про те, як його "сприймали і рецитували".

"Дуже часто Інститут здійснював декомунізацію виключно в рамках закону і процедур - доволі цивілізованих. А цитати і, скажімо так, послідовники дуже сильно перегинали палицю: починаючи з того, як ставились до об’єктів радянської спадщини, в тому числі мистецької, і закінчуючи тим, як подавалися перейменування. Наприклад, коли хтось під виглядом декомунізації намагався переназвати якісь об’єкти чи вулиці, які скоріше підпадають не під декомунізацію, а є спадщиною імперською російською», - розповів керівник УІНП.

Дробович наголосив, що не проти перейменувань і таких об’єктів, але робити це треба за законом і, за його словами, "називати речі своїми іменами".

Як повідомляв Укрінформ, 18 вересня Кабінет міністрів звільнив голову УІНП Володимира В’ятровича, який обіймав цю посаду з березня 2014 року. 4 грудня очільником Інституту призначили Антона Дробовича. Він наголосив, що нагальними завданнями УІНП є завершення процесу декомунізації, визнання на міжнародному рівні Голодомору геноцидом, а також протидія російській агресії.