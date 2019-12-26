Справа Майдану: апеляції ексберкутівців суд розгляне у п'ятницю

Київський апеляційний суд призначив на завтра, 27 грудня, розгляд апеляційних скарг колишніх бійців спецпідрозділу “Беркут”, обвинувачених у справі про розстріл Майдану в лютому 2014 року.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Київський апеляційний суд призначив дату судового розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні відносно колишніх працівників підрозділу особливого призначення "Беркут". Розгляд апеляційних скарг, поданих обвинуваченими на ухвалу Святошинського районного суду міста Києва від 19 грудня 2019 року про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно обвинувачених, призначено на 27 грудня 2019 року (12 год. 00 хв), зал судового засідання № 201", - йдеться у повідомленні.

Водночас Адвокатська дорадча група (АДГ) повідомила у Facebook про подання 26 грудня клопотання від 30 потерпілих у цій справі. У клопотанні йдеться про те, що потерпілі мають брати участі у розгляді апеляції на запобіжний захід колишнім беркутівцям.

В АДГ зазначають, що зараз "реалізується другий варіант підготовки беркутівців для обміну і відправки їх у т.з. "ДНР" і "ЛНР".

У зв'язку з цим АДГ нагадує, що потерпілі звернулися до Президента Володимира Зеленського щодо недопущення обміну беркутівців, обвинувачених у вбивстві протестувальників, зазначивши про незаконність реалізації такого механізму і невідповідність обміну сторонніх до конфлікту осіб.