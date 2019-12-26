Справа МН17: ГПУ спростовує заяви про “злив” слідства

У Генпрокуратурі України заявили про поширення недостовірної інформації щодо ситуації навколо розслідування катастрофи літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній.

Відповідний коментар оприлюднила пресслужба ГПУ після заяви прессекретаря колишнього генпрокурора Лариси Сарган про нібито звільнення керівника слідчої групи щодо МН17 від України.

"У зв’язку із поширенням недостовірної інформації щодо ситуації навколо розслідування авіакатастрофи літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній повідомляємо таке. До міжнародної слідчої групи в цьому розслідуванні від ГПУ входить 7 прокурорів, а в національній слідчій групі - 11 прокурорів. Вони продовжать свою роботу над цим кримінальним провадженням в Офісі генерального прокурора", - йдеться у повідомленні.

На думку ГПУ, це забезпечить "високий рівень професіоналізму та збереже інституційну пам’ять у розслідуванні загибелі 298 пасажирів літака рейсу МН17 Малайзійських авіаліній".

У відомстві також наголосили, що процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні здійснюється співробітниками новоствореного Департаменту нагляду у кримінальних провадженнях щодо злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту. До цього підрозділу входять працівники, які мають досвід розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності, терактів та інших найтяжчих кримінальних правопорушень.

"Під час прийняття рішень у даному кримінальному провадженні Офіс генерального прокурора залишиться надійним міжнародним партнером та буде перебувати у постійній комунікації з іноземними колегами", - запевнили у ГПУ.

Раніше прессекретар колишнього генпрокурора Лариса Сарган написала у Facebook, що українських прокурорів, які входили в міжнародну слідчу групу, звільнено. "Звільнено керівника слідчої групи по МН17 від України та єдиного прокурора від України. Цю інформацію я отримала від колег з Нідерландів", - зазначила вона.

Як повідомлялося, пасажирський Boeing-777 "Малайзійських авіаліній", що виконував рейс МН17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий над окупованою територією Донбасу 17 липня 2014 року. На борту авіалайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук", який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

У березні 2020 року у Нідерландах має розпочатися судовий процес у цій справі.