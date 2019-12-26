ГПУ провела слідчий експеримент за участю свідка у

ГПУ провела слідчий експеримент за участю свідка у "справі Майдану"

Укрінформ
Прокурори ГПУ провели слідчий експеримент у провадженні за фактом перешкоджання мирним акціям протесту у листопаді 2013 р. – лютому 2014 року на Майдані Незалежності.

Про це повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

"Прокурори ГПУ 24 грудня 2019 року провели слідчий експеримент за участю свідка у кримінальному провадженні за фактами перешкоджання проведенню зборів та мітингів у листопаді 2013 – лютому 2014 року на Майдані Незалежності в м. Києві з метою підтвердження показань інших свідків щодо пострілів в сторону готелю "Україна" з місця, де перебували правоохоронці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що процесуальне керівництво у цьому провадженні здійснює створений у ГПУ Департамент процесуального керівництва у кримінальних провадженнях про злочини, вчинені у зв’язку із масовими протестами 2013 – 2014 рр.

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У зв’язку з передачею слідства від Генеральної прокуратури України до уповноважених органів досудового розслідування (за законом прокуратура втратила функцію слідства з 20 листопада 2019 року) певні слідчі дії в провадженнях щодо подій на майдані Незалежності в Києві в 2013-2014 роках проводять прокурори ГПУ.

Як повідомляв Укрінформ, під час Євромайдану постраждали 2,5 тисячі людей, 104 з них загинули. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати Небесною сотнею.

За даними МВС, від 18 лютого по 2 березня 2014 року під час виконання службових обов’язків у центрі Києва загинули також 17 силовиків.

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Розслідуванням "справ Майдану" займалося управління спецрозслідувань ГПУ, яке очолював прокурор Сергій Горбатюк. Однак із 20 листопада прокуратура втратила повноваження на розслідування кримінальних проваджень, і управління Горбатюка було розформоване.

Справи Майдану, які розслідувала ГПУ, будуть розподілені між ДБР, Національною поліцією, Національним антикорупційним бюро та Службою безпеки України.

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