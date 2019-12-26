Пенсії переселенців: Окружний адмінсуд визначився, коли розгляне справу по суті

Окружний адміністративний суд міста Києва призначив на 12 лютого 2020 року розгляд по суті справи про скасування обмежень для внутрішньо переміщених осіб щодо отримання пенсій та інших виплат виключно через Ощадбанк.

Про це інформує пресслужба суду.

“26 грудня 2019 року відбулось підготовче засідання Окружного адміністративного суду міста Києва у справі про скасування обмежень для внутрішньо переміщених осіб щодо отримання пенсій та інших виплат виключно через Ощадбанк. Відповідачем у справі визначено Кабінет міністрів України. Суд завершив підготовче провадження та призначив справу до розгляду по суті на 12 лютого 2020 року”, - ідеться в повідомленні.

У суді нагадують, що відповідний позов до КМУ подав заступник прокурора Автономної Республіки Крим.

Так, позивач оскаржує п.1 постанови Кабміну "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" у частині, що стосується виплат пенсій, довічних державних стипендій, усіх видів соціальної допомоги та компенсацій, що призначені зазначеним особам, через рахунки та мережу ПАТ "Державний ощадний банк України".

Також оскаржуються окремі положення "Порядку виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках", затвердженого постановою Кабміну від 30 серпня 1999 №1596 щодо обмеження права внутрішньо переміщених осіб на отримання пенсії через поточні рахунки в банках.

На думку позивача, визначення Ощадбанку єдиним банком для проведення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам не відповідає ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, положенням законом України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб” та порушує засади цивільного законодавства на свободу договору та вибір контрагента.