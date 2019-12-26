У Польщі кажуть, що черги вантажівок на кордоні з Україною зменшились

На пунктах пропуску на польсько-українському кордоні в четвер значно зменшилися черги вантажних автомобілів, а час очікування становить 6-12 годин.

Про це інформує сайт Митної служби Польщі.

Зокрема, на пункті пропуску “Дорогуськ-Ягодин” (Волинська область) черга вантажних автомобілів на в’їзд до України є найбільшою і становить 12 годин. Меншим є час очікування на пунктах пропуску “Гребенне – Рава-Руська” (Львівська область)– 9 годин та “Корчова-Краківець” (Львівська область)– 6 годин.

Читайте також: На кордоні з Польщею утворились черги: де проїхати найскладніше

Як відомо, упродовж останніх кількох днів на польсько-українському кордоні спостерігалися значні черги на перетин кордону. Зокрема, у вівторок на перетин кордону з Україною вантажівки чекали півтори-дві доби. Зокрема, найскладніша ситуація спостерігалася на пункті пропуску “Дорогуськ-Ягодин”, де довжина черги вантажівок складала 20 км. Відтак, поблизу міста Холм було створено буферну зону і вантажні автомобілі зупинялися ще на під’їзді до міста.

За інформацією Митної служби РП, значні черги на польсько-українському кордоні викликані змінами у функціонуванні Митної служби України та використанням українськими перевізниками додаткових дозволів на міжнародні автомобільні перевезення на території РП.