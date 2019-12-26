Сервісні центри МВС не працюють через технічний збій

В Україні через збій автоматизованої інформаційної системи Міністерства внутрішніх справ четверту добу не працюють сервісні центри.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

“Сьогодні, 26 грудня, Національна автоматизована інформаційна система (НАІС) МВС України працює з перебоями. Тому наразі надання послуг сервісних центрів МВС є неможливим”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що серед послуг, які недоступні: реєстрація/перереєстрація транспортних засобів; видача посвідчення водія на право керування транспортними засобами; обмін та заміна посвідчення водія на право керування транспортними засобами; видача свідоцтва про допущення транспортних засобів до перевезення визначених небезпечних вантажів.

У МВС запевнили, що про відновлення роботи системи буде повідомлено додатково.

Перше повідомлення про збій в системі Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) МВС України було розміщене 23 грудня.