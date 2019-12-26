СБУ викрила схему постачання “сірого” обладнання для Укрзалізниці

Служба безпеки України викрила механізм постачання неякісного енергетичного обладнання для інфраструктури залізничного транспорту, що створювало загрози для виникнення надзвичайних ситуацій та збоїв у роботі галузі.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

“Співробітники СБУ встановили, що кілька мешканців Донеччини та Києва закуповували на одному із кримських електротехнічних заводів комплектуючі для високовольтних ліній електропередач. Усупереч забороні імпорту цієї групи товарів зловмисники незаконно ввозили електроустаткування через територію РФ. На одному із приватних підприємств, розташованих у Донецькій області, ділки перебивали на устаткуванні маркування, здійснювали доукомплектування обладнання з неякісних деталей. Легалізовували контрафакт, підроблюючи сертифікати якості та видаючи його за продукцію цього ж виробника. Постачали обладнання на об’єкти регіональних філій Укрзалізниці через афілійовані приватні комерційні структури”, - йдеться у повідомленні.

Читайте також: СБУ і митники зробили перше онлайн-доручення про перевірку За чотири роки існування нелегальної схеми зловмисники встигли продати державі обладнання на 100 мільйонів гривень. Крім того, за висновками профільних експертів, незаконна діяльність могла призвести до техногенних ситуацій з тяжкими наслідками на об’єктах Укрзалізниці.

Під час 7 обшуків, проведених в офісах фірм-постачальників на Донеччині та в Києві, на виробництві, за місцями проживання фігурантів провадження, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, кліше для зміни маркування найменування продукції, а також документи, які доводять незаконні оборудки.

Наразі на партію контрафактного товару вартістю понад 5 мільйонів гривень накладено арешт.

У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи, зокрема, перевіряється причетність посадовців Укрзалізниці до функціонування схеми.