СБУ викрила схему постачання “сірого” обладнання для Укрзалізниці
Про це повідомляє пресцентр СБУ.
“Співробітники СБУ встановили, що кілька мешканців Донеччини та Києва закуповували на одному із кримських електротехнічних заводів комплектуючі для високовольтних ліній електропередач. Усупереч забороні імпорту цієї групи товарів зловмисники незаконно ввозили електроустаткування через територію РФ. На одному із приватних підприємств, розташованих у Донецькій області, ділки перебивали на устаткуванні маркування, здійснювали доукомплектування обладнання з неякісних деталей. Легалізовували контрафакт, підроблюючи сертифікати якості та видаючи його за продукцію цього ж виробника. Постачали обладнання на об’єкти регіональних філій Укрзалізниці через афілійовані приватні комерційні структури”, - йдеться у повідомленні.
Під час 7 обшуків, проведених в офісах фірм-постачальників на Донеччині та в Києві, на виробництві, за місцями проживання фігурантів провадження, правоохоронці вилучили комп’ютерну техніку, кліше для зміни маркування найменування продукції, а також документи, які доводять незаконні оборудки.
Наразі на партію контрафактного товару вартістю понад 5 мільйонів гривень накладено арешт.
У рамках відкритого кримінального провадження тривають слідчі дії. Встановлюються всі обставини справи, зокрема, перевіряється причетність посадовців Укрзалізниці до функціонування схеми.