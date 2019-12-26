Переатестація прокурора у справі Шеремета не пов'язана з апеляцією Кузьменко — ГПУ

Генпрокурор Руслан Рябошапка заявив, що переатестація прокурора у справі Павла Шеремета не пов'язана з розглядом апеляції підозрюваної у вбивстві Шеремета Юлії Кузьменко.

Про це він сказав на брифінгу у четвер, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Переатестація жодним чином не вплинула на роботу органів прокуратури, навпаки, покращила всі процеси. Переатестація не була пов'язана з розглядом в Апеляційному суді справи щодо обрання запобіжного заходу щодо справи Юлії Кузьменко. Переатестація тут ні до чого", - сказав генпрокурор.

Як повідомлялося, 20 грудня Київський апеляційний суд переніс розгляд апеляційних скарг підозрюваних у вбивстві Шеремета Андрія Антоненка і Юлії Кузьменко на їхній арешт через неявку прокурорів. Того самого дня 20 грудня стало відомо, що ГПУ оновила групу прокурорів у справі щодо вбивства Шеремета.

У ГПУ наголошували, що неналежне інформування прокурорів про засідання та несвоєчасне надходження матеріалів з Печерського райсуду стало причиною відкладення розгляду апеляційної скарги.

19 грудня п’ята кадрова комісія прийняла рішення про неуспішне проходження атестації за результатами співбесіди через невідповідність вимогам професійної етики та доброчесності прокурора Олександра Лукашенка, який працював над справою Шеремета.

12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікарку й волонтера Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка. 13 грудня Печерський районний суд обрав запобіжний захід: Яні Дугарь у вигляді цілодобового домашнього арешту, Антоненку і Кузьменко у вигляді тримання під вартою без визначення застави.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.