Гончарук привітав з Різдвом “усіх, хто святкує”
Вітання він виклав на своєму Telegram-каналі.
"Вітаю з Різдвом Христовим всіх, хто святкує! Бажаю, щоб у кожній оселі завжди панували радість, мир та справжній затишок. Зі святом!", - зазначив Гончарук.
Як повідомлялося, 25 грудня увесь католицький світ, а також більшість протестантів і православних церков святкують Різдво Христове.
Різдво Христове за григоріанським календарем відзначають Католицька церква, протестантські церкви, а також помісні православні церкви: Константинопольська, Болгарська, Грецька, Румунська, Антіохійська, Александрійська, Албанська, Кіпрська, Фінляндська та Православна церква в Америці.
В Україні закон про офіційний вихідний на католицьке Різдво 25 грудня набрав чинності 2 грудня 2017 року.