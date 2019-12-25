Гончарук привітав з Різдвом “усіх, хто святкує”

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим.

Вітання він виклав на своєму Telegram-каналі.

"Вітаю з Різдвом Христовим всіх, хто святкує! Бажаю, щоб у кожній оселі завжди панували радість, мир та справжній затишок. Зі святом!", - зазначив Гончарук.

Як повідомлялося, 25 грудня увесь католицький світ, а також більшість протестантів і православних церков святкують Різдво Христове.

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Різдво Христове за григоріанським календарем відзначають Католицька церква, протестантські церкви, а також помісні православні церкви: Константинопольська, Болгарська, Грецька, Румунська, Антіохійська, Александрійська, Албанська, Кіпрська, Фінляндська та Православна церква в Америці.

В Україні закон про офіційний вихідний на католицьке Різдво 25 грудня набрав чинності 2 грудня 2017 року.