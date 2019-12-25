Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков привітав християн західного обряду з Різдвом Христовим.

Відповідне вітальне звернення спікера опубліковане на сайті парламенту.

"Різдвяні свята — це час, коли ми по-справжньому відчуваємо родинне тепло. Коли наш дім наповнюється затишком і дитячим сміхом. Це пора для здійснення найзаповітніших мрій та світлих сподівань. Щиро бажаю вам зустріти це свято в оточенні найрідніших людей. Нехай Різдво принесе у ваш дім щастя, добробут, взаєморозуміння та любов. Підтримуйте один одного, вірте в добро та успіх своїх близьких", - йдеться у вітанні Голови ВР.

Разумков побажав усім міцного здоров’я, миру та злагоди.

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Як повідомлялося, 25 грудня, увесь католицький світ, а також більшість протестантів і православних церков святкують Різдво Христове.

Різдво Христове за григоріанським календарем відзначають Католицька церква, протестантські церкви, а також помісні православні церкви: Константинопольська, Болгарська, Грецька, Румунська, Антіохійська, Александрійська, Албанська, Кіпрська, Фінляндська та Православна церква в Америці.