Слідчий з Харківщини торгував службовою інформацією

Військова прокуратура Київського гарнізону спільно з теруправлінням ДБР, розташованим в м. Києві, та Державною прикордонною службою України затримали слідчого ГУ Нацполіції в Харківській області за несанкціоноване копіювання та збут службової інформації.

Про це повідомляє прес-служба військової прокуратури Центрального регіону України.

"У рамках контролю за вчиненням злочину правоохоронці викрили факти несанкціонованого розповсюдження слідчим інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах) та автоматизованих системах, створеної та захищеної відповідно до чинного законодавства. Зокрема, зловмисник збував інформацію стосовно осіб, яка зберігається та оброблюється у автоматизованій підсистемі "Ризик" ІТС АПК "Гарт-1", базі даних "Аркан", "АРМОР" та інших. Так, 24 січня, 22 лютого та 14 травня 2019 року поліцейський одержав кошти за свої "послуги" на загальну суму 16350 гривень", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що під час досудового розслідування встановлені неодноразові факти пересилання поліцейському коштів з території Російської Федерації, ймовірно, за розповсюдження інформації з обмеженим доступом.

24 грудня 2019 року задокументовано черговий факт продажу службових даних, за які старший лейтенант отримав 1300 гривень, після чого був затриманий в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Прокурорами та слідчими проводяться обшуки та інші невідкладні слідчі дії, встановлюються інші службові особи, причетні до цього злочину.