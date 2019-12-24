Президент підписав закон щодо ліквідації "майданчиків Яценка"

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вносить правки до Податкового кодексу і ліквідує так звані "майданчики Яценка" (законопроєкт 2047-д).

Про це повідомляє сайт парламенту.

Прийнятий документ скасовує необхідність внесення інформації та отримання її з електронної бази звітів про оцінку нерухомості за допомогою платних електронних майданчиків. Йдеться про ліквідацію так званих "майданчиків Яценка", які заробляли на оцінюванні нерухомості.

Так, з 1 січня 2020 року запроваджується спрощена модель оцінки нерухомості. Людина зможе отримати довідку про автоматичну оцінку нерухомості та на її підставі укласти угоду щодо об’єкта нерухомості. Посередники у вигляді "майданчиків" більше потрібні не будуть.

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У разі незгоди з вартістю нерухомості особа має право звернутись до суб’єкта оцінювальної діяльності та провести оцінку за системою, яка є зараз.

Згідно з законом, нотаріуси отримають право безоплатного доступу до Єдиної бази для перевірки довідок та звітів про оцінку об’єктів нерухомості. Базу даних звітів такої оцінки мають запустити не пізніше 1 липня 2020 року.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 5 грудня ухвалила у другому читанні та в цілому закон "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо ліквідації корупційної схеми у сфері реєстрації інформації зі звітів про оцінку об'єктів нерухомості та прозорості реалізації майна".

Авторизовані електронні майданчики з'явилися в Україні наприкінці 2017 року під час прийняття держбюджету на 2018 рік. Одна з поправок до Податкового кодексу передбачала появу посередників у процесі внесення звіту про оцінку нерухомості в Єдину базу. Схему пов'язують із народним депутатом кількох скликань Антоном Яценком ("майданчики Яценка"), однак сам Яценко заперечив будь-який зв'язок з цими майданчиками.

Згаданий сервіс був посередником і пересилав за гроші дані оцінювача до Єдиної бази Фонду державного майна. За період із липня 2018 року до 10 жовтня 2019 року з населення на користь майданчиків було стягнуто понад 700 мільйонів гривень.