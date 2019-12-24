Через слідчі дії у податковій електронні сервіси працюють не в повному обсязі
Укрінформ
Державна податкова служба попереджає, що електронні сервіси фіскальної та податкової служб працюють не в повному обсязі через слідчі дії.
Про це йдеться у дописі на сторінці служби у Facebook.
"Через слідчі дії у ДФС та ДПС з 19 грудня електронні сервіси тимчасово функціонують не в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.
Податківці обіцяють, що вже "дуже скоро" сервіси почнуть працювати у штатному режимі, аби всі змогли своєчасно подати свої податкові накладні.
Про відновлення роботи сервісу у відомстві повідомлять додатково.
Як раніше повідомляло агентство, податкова перевірка не знайшла порушень у продажу “Кузні на Рибальському”.