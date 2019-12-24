Антикорупційний суд залишив Гримчака під вартою до 14 лютого

Вищий антикорупційний суд залишив під вартою колишнього заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб Юрія Гримчака.

Про це повідомляє пресслужба ВАКС у Facebook.

"Сьогодні, 24 грудня, слідча суддя Вищого антикорупційного суду задовольнила клопотання детектива НАБУ щодо продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою колишньому заступнику міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначається, підозрюваному продовжено строк тримання під вартою на 53 дні (до 14 лютого 2020 року включно) із альтернативою внесення застави розміром 1 999 761 грн.

Як повідомлялося, Юрія Гримчака та рідного брата його дружини Ігоря Овдієнка затримали 14 серпня за підозрою у вимаганні 1,1 млн доларів.

16 серпня Деснянський районний суд Чернігова обрав йому запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб з можливістю внесення застави у сумі 6 мільйонів грн.

Апеляційний суд Чернігівської області залишив Гримчака під вартою.

14 листопада суд продовжив на два місяці арешт Гримчака.

4 вересня Кабмін видав розпорядження про звільнення Гримчака з посади заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України.

Ексзаступнику міністра та його помічнику повідомлено про підозру щодо одержання неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 369-2 КК України).