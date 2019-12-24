Міністр економіки має отримувати до $10 тисяч — Милованов

Зарплата міністра економіки України має становити від 5000 до 10 000 доларів.

Про це заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов в інтерв’ю для Ліга.Фінанси.

“Міністр – від $5000 до $10 000”, - сказав Милованов, відповідаючи на запитання, яку зарплату має отримувати керівник Мінекономіки.

За словами міністра, його зарплата наразі є “неприйнятно маленька”.

“Не можна займатися самообманом: коли люди приймають рішення рівня дуже великого підприємства і ми їм платимо по 15 000-20 000 гривень, зрозуміло, що ми штовхаємо їх на корупцію. Або на некомпетентність”, - підкреслив він.