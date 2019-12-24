Дружина політв'язня РФ Коломійця заявляє про погіршення його здоров'я
Про це розповіла його дружина Галина Коломієць після короткого побачення, що відбулося 20 грудня, повідомляє Кримська правозахисна група.
За словами Коломієць, чоловік сильно схуд, у нього полопалися судини в очах. Оскільки його знову мучать головні болі, дружина вважає, що у нього підвищений тиск.
«Після Нового року хочу сама сходити до лікаря в медсанчастині і витребувати аналізи і його діагноз, побачимо, що він мені відповість», – сказала дружина політв'язня.
Вона розповіла, що з 12 по 14 січня 2020 року у них заплановано тривале побачення в колонії.
Як повідомлялося, учасника Євромайдану Андрія Коломійця затримали на території РФ у травні 2015 року за підозрою у зберіганні наркотиків. Після затримання Коломійця привезли до анексованого Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох бійців «Беркута».
10 червня 2016 року його визнали винним і засудили до 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.
Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає Андрія Коломійця політв’язнем і вимагає його негайного звільнення.
У квітні 2017 року Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини.