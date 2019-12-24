Дружина політв'язня РФ Коломійця заявляє про погіршення його здоров'я

В українського політв’язня Андрія Коломійця, який перебуває у російській колонії, погіршився стан здоров’я.

Про це розповіла його дружина Галина Коломієць після короткого побачення, що відбулося 20 грудня, повідомляє Кримська правозахисна група.

За словами Коломієць, чоловік сильно схуд, у нього полопалися судини в очах. Оскільки його знову мучать головні болі, дружина вважає, що у нього підвищений тиск.

«Після Нового року хочу сама сходити до лікаря в медсанчастині і витребувати аналізи і його діагноз, побачимо, що він мені відповість», – сказала дружина політв'язня.

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Вона розповіла, що з 12 по 14 січня 2020 року у них заплановано тривале побачення в колонії.

Як повідомлялося, учасника Євромайдану Андрія Коломійця затримали на території РФ у травні 2015 року за підозрою у зберіганні наркотиків. Після затримання Коломійця привезли до анексованого Криму і звинуватили в замаху на вбивство двох бійців «Беркута».

10 червня 2016 року його визнали винним і засудили до 10 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.

Російська правозахисна організація «Меморіал» вважає Андрія Коломійця політв’язнем і вимагає його негайного звільнення.

У квітні 2017 року Коломієць подав скаргу до Європейського суду з прав людини.