Зеленський призначив державні стипендії 102 діячам культури і мистецтва

Президент Володимир Зеленський призначив довічні і дворічні державні стипендії 102 діячам культури і мистецтва.

Відповідний указ №946/2019опублікований на сайті глави держави.

“Призначити державні стипендії видатним діячам культури і мистецтв”, - зазначається в документі.

Президент, зокрема, призначив 17 довічних та 85 дворічних стипендій діячам культури і мистецтва.

Також Президент призначив стипендії переможцям ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка. Відповідний указ №947/2019опублікований на сайті глави держави.

“Призначити строком на один календарний рік стипендії Президента України переможцям ІХ Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка”, - зазначається в документі.

Загалом Президент призначив стипендії 39 переможцям конкурсу.