Київстар організував проєкт стажування для людей, які хочуть поновити кар'єру

Національний телеком-оператор “Київстар” організував пілотний двомісячний оплачуваний проєкт стажування ReturnShip для людей, які хочуть повернутись у професію після тривалої перерви.

Про це повідомили Укрінформу в пресслужбі оператора.

“Один з кращих роботодавців України та лідер телеком-галузі Київстар провів програму стажування ReturnShip, аби допомогти відновити кар’єру кандидатам, що були вимушені взяти перерву у робочому стажі – наприклад, через відпустку по догляду за дитиною, за станом здоров’я, спроби знайти себе у новій професії або вікову дискримінацію. ReturnShip – це програма 2-місячного оплачуваного стажування для людей будь-якого віку, які хочуть повернутися до своєї справи або опанувати нову професію”, - йдеться у повідомленні.

У Київстар розповіли, що у першому наборі взяли участь 9 стажистів, які працювали у департаментах PR, HR, впровадження змін, продажів та розвитку сервісного обслуговування, а також у технічній та фінансовій дирекціях. У результаті четверо з них уже приєдналися до команди Київстар, а решта отримали відмінні рекомендації від своїх керівників та будуть розглянуті на вакансії у майбутньому.

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«Останні роки на ринку праці спостерігається дефіцит кваліфікованого персоналу. Водночас є велика кількість кандидатів, яких у багатьох компаніях навіть не розглядають на відкриті вакансії через відсутність досвіду, велику перерву у стажі або вік. Тому проєкт ReturnShip побудовано на ідеї win-win. Для компанії стажери мають великий потенціал та можуть принести неабияку цінність для бізнесу, оскільки вони мають високу мотивацію, готові до навчання та можуть дати свіжий погляд на робочі процеси», - підкреслила директор з управління персоналом та розвитку Київстар Оксана Олійник.

За інформацією пресслужби, упродовж двох місяців стажисти не лише мали змогу попрактикуватися у компанії Київстар та повністю зануритися у її робочі процеси, для них також було організовано низку тренінгів та освітніх заходів.

Перший набір стажування став пілотним. У майбутньому компанія Київстар планує продовжувати проєкт ReturnShiр, а також закликає інші компанії приєднатися до ініціативи.

Фото: Київстар