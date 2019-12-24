Держзакупівлі ліків: МОЗ змінило правила для заявок від регіонів

МОЗ України оновило рекомендації, за якими регіони щороку формують потребу в лікарських засобах та медичних виробах.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"Методичні рекомендації оновлені за 23 напрямами закупівель, в основному йдеться про орфанні захворювання, де точність потреби в ліках є дуже важливою. Відповідний наказ МОЗ уже вступив у дію", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що новий підхід уже був використаний цього року за частиною напрямів і довів свою ефективність.

Загальний бюджет програм, потреба для яких розраховувалась за новою методикою, становив 1 млрд грн, а завдяки верифікації загальний обсяг замовлення змінився на 102 млн гривень, а це – 10% від загального бюджету даних програм.

У 2020 році методика буде використана для ще більшої кількості напрямів, за якими потреба буде визначатись адресно, а потім підтверджуватися шляхом проведення логічного та арифметичного контролю та експертами. Раніше регіони часто помилково надсилали завищену або занижену потребу, оскільки були перебої із закупівлями та поставками ліків, тому потреба була відображена некоректно.

Методика містить дані про пацієнта, такі як ініціали, вік, вагу пацієнта, ступінь тяжкості хвороби, тип хвороби тощо. Верифікація відбувається у веб-інструменті, тому всі зміни одразу видно онлайн, це зменшує витрати часу, необхідні для формування потреби. Завдяки тому, що потреба збирається адресно і є прив’язка до конкретного пацієнта, знижується і кількість помилок, а також пацієнти можуть бути впевнені, що потреба для них була врахована.

В МОЗ наголошують, що розрахунок потреби є одним із етапів закупівель ліків.

Збір потреби став більш прозорим і простішим у користуванні. Це впливає на терміни планування, процес закупівлі та забезпечення пацієнтів ліками, а також ефективність використання коштів, а отже і можливість отримання пацієнтами необхідних ліків.

Методичні рекомендації були розроблені спільно з експертами Київської школи економіки за підтримки проекту USAID's SAFEMed Project.