А ви хотіли б побачити у новорічну ніч Януковича?

Цієї новорічної ночі буде все, що ми звикли лаяти: від «літнього» гумору до «притухлих» зірок. А ще – Янукович в одному з ефірів!

До зустрічі Нового року залишився тиждень, і хоча останнім часом стає популярно святкувати його десь на свіжому повітрі або за кордоном, та все ж для багатьох співвітчизників головним новорічним атрибутом залишається телевізор. Боротися за аудиторію телеканали традиційно починають задовго до часу Х, анонсуючи поступово сюрпризи, якими будуть дивувати глядачів у новорічну ніч. Які саме – вивчав Укрінформ.

«1+1»: Без «кварталу» – ніяк!

Телеканал “1+1” ще 4 грудня відзняв святковий концерт “Ніч суперхітів” за участю учасників найрейтинговіших шоу “Танці з зірками” та “Голос країни”. Організатори підготували грандіозні постановки та несподівані, як це їм здається, образи зірок. Зйомки проходили по-багатому: в декораціях з червоного оксамиту і кришталю, що нагадують кадри з культового фільму «Готель Гранд Будапешт».

На глядачів чекають динамічні ритми від MONATIK, запалить сцену популярний гурт THE HARDKISS, відомий український співак Сергій Бабкін додасть романтичного настрою, DZIDZIO буде смішити, а україно-болівійська співачка Мішель Андраде перенесе глядачів до Латинської Америки, де зараз літо. Навіть більше – прима-балерина Національної опери України, суддя «Танців з зірками» Катерина Кухар та прем'єр Олександр Стоянов мовою хореографії втілять на сцені новорічну казку.

Імена інших гостей та телеведучих вечора поки що залишаються в секреті. Невідомо, щоправда, що це їм додає за сучасних умов в сенсі маркетингу?

Також у новорічну ніч “1+1” не може не запропонувати свою головну «страву» останніх років: канал підготував святковий випуск “Вечірнього кварталу”. Спеціальним гостем стане легендарний шведський співак Dr. Alban з найпопулярнішими своїми хітами – It's My Life та Sing Hallelujah. Серед гостей також будуть Оля Полякова, Тіна Кароль, MONATIK, DZIDZIO, Юрій Ткач, Олександр Усик…

"1+1" підготував святковий випуск “Вечірнього кварталу”

«Україна»: буде ризик, але в запису…

На телеканалі “Україна” вирішили в новорічному концерті підхопити популярну зараз тему діджиталізації. Режисер-постановник новорічного шоу "Привіт, 20-ті!" Герман Ненов (був постановником шоу “Королева ночі” для Олі Полякової) інтригує: “Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності. Масові номери за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть досить ризиковані і навіть небезпечні!” Наприклад, MELOVIN горітиме у вогняному кільці, одна відома артистка прилетить на величезній зірці, а хтось буде літати на парашуті. Для іншого харизматичного (обіцяють!) співака готується величезна декорація у вигляді великого трону, від якого летітимуть стріли Купідона.

Організатори наразі відкрили імена лише кількох із 30 артистів: Тіна Кароль, Оля Полякова, Олег Винник, Андрій Данилко, Сергій Бабкін, MELOVIN, "НеАнгели", TARABAROVA, Alina Pash, MamaRika, Jeri Hail, Наталя Могилевська, групи LETAY, Mozgi і “Лісапетний Батальйон”. ‎Побачити їхні виступи можна буде 31 рудня о 20.00.

ICTV обіцяє «без політики» і взагалі – «найдобріше» шоу

Телеканал ICTV підготував спеціальний святковий випуск “Дизель Шоу”, як обіцяють, без політики і чорного гумору: багато жартів, сюрпризів і затишна атмосфера. Організатори обіцяють несподівані пародії, танцювальні номери і нові пісні з гумором. На думку команди телеканалу, це буде найдобрішим шоу на світі. В яскравих новорічних образах перед глядачами постануть улюблені актори шоу – Єгор Крутоголов, Олександр Бережок, Яна Глущенко, Євген Гашенко та Євген Сморигін. А Вікторія Булітко, яка брала участь у “Танцях з зірками”, станцює зі своїм партнером Дмитром Дікусаром. Ну і звісно яке шоу без зірок, хоча й вітчизняного розливу? Проте, хто ж саме візьме участь у “Дизель шоу”, організатори поки що не розкривають.

Інтер: все традиційно – для тих, хто відомо за чим ностальгує…

Телеканал Інтер традиційно готує концерт під назвою “Головна ялинка країни”, який пройде в Національній опері. Концерт відкриє кавер на легендарну композицію Глорії Гейнор I will survive у виконанні ведучих телеканалу «Інтер» – Анастасії Даугуле, Андрія Доманський та Андрія Данилевича. Організатори запевняють, що вдалися до сучасних технологій візуалізації – в 3D-ефекті з’явиться величезна корона та кришталеве серце плюс сніг (де його ще зараз побачиш, як не по телевізору), салют та гірлянди для святкового настрою.

Будуть і несподівані творчі «колаборації»: Володимир Гришко вийде на сцену з Аліною Башкіною, Андрій Доманський об'єднається з групою AVIATOR, виступ дуету Anna Maria прикрасить танець прем'єрів Національної опери Катерини Кухар і Олександра Стоянова, а ведуча програми «Жди меня. Україна» Жанна Тихонова заспіває з хлопцями з дитячого хору «Ластівка». Цікаво тільки, як будуть витримані квоти на українську мову на телебаченні під час концерту, оскільки у анонсованому відео ведучі спілкуються лише російською, виконують пісню із фільму “Гардемарини, вперед!”, який прославляє патріотичних (щодо Росімперії» дворян), читають російські вірші. Окрім того, в концерті візьмуть участь виконавці, які відзначилися підтримкою Росії у війні та наразі будують там свою кар’єру – Світлана Лобода, Ані Лорак, Таїсія Повалій, Софія Ротару. Але найсумніше, що така політика телеканалу вже нікого не дивує...

Хоча задля справедливості варто розповісти про добру справу телеканалу Інтер: готуючись до свята, учасники концерту передали на благодійний аукціон «Інтер-дітям» календарі на 2020 рік зі своїми побажаннями і автографами, а також речі зі своїх колекцій. Усі зібрані кошти спрямують на придбання обладнання для Національного інституту педіатрії, акушерства і гінекології.

…ZIK: і Янукович на закуску?

Але якщо до традиційних «витівок» Інтеру вже всі звикли, то тепер найбільше “здивувала” святкова програма телеканалу ZIK. Там 31 грудня о 18:00 розпочнеться новорічне інформаційно-розважальне шоу "Згадати все!” Як ідеться в анонсі, телеканал запросив всіх учасників найважливіших подій в Україні, аби згадати становлення і розвиток нашої держави. Кожен гість – герой окремої епохи країни.

Такий марафон триватиме до 7 січня, охопивши період з 1991 по 2019 роки. Організатори обіцяють привітання президентів України, ведучих телеканалу ZIK, артистів і музикантів, а також дітлахів. Кульмінацією шоу має стати караоке президента України Леоніда Кравчука та танець Віктора Ющенка. Крім того, у новорічному концерті телеканалу ZIK візьмуть участь Володимир Бебешко, група “Армія”, Ніна Матвієнко та інші артисти. І тут найцікавіше (цитуємо): “головною сенсацією для глядачів стане участь Віктора Федоровича в новорічній програмі телеканалу ZIK”... Ну, якби вони показали Віктора Федоровича в тюрмі, що йому присуджено українським судом за державна зраду, то це ще можна було б зрозуміти. А так… Тут насправді важко підібрати слова – лише суцільне обурення і нерозуміння. Якщо це не виявиться передноворічним жартом, то цей новорічний ефір і може стати найскандальнішим. Хіба що громадськість зреагує на випередження і телеканал прибере цю “сенсацію” зі свого ефіру...

А між тим, здається, все ж краще у новорічну ніч відірватися від екранів телевізорів та гаджетів і присвятити час близьким. Звісно, вибір за кожним, але у часи суцільної діджиталізації хоча б у свята хочеться бачити навколо більше живого спілкування, на яке нам усім постійно не вистачає часу.

Вікторія Кравченко, Київ