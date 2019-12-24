Молодь оцінила роботу поліції, рятувальників, Нацгвардії та прикордонників

Молоді українці, які контактували з працівниками органів системи МВС, найвище оцінюють роботу працівників ДСНС, а найнижче — поліції.

Такі дані опитування за проєктом U-Report оприлюднені на сайті МВС.

“Серед U-репортерів, які контактували з працівниками органів системи МВС, оцінка їхньої роботи за 10-бальною шкалою є такою: Державна служба з надзвичайних ситуацій – 7,5, Державна прикордонна служба – 6,8, Державна міграційна служба – 6,4, Національна гвардія – 6,2, Національна поліція – 5,3%”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, контактувати з працівниками Нацполіції доводилося більш ніж половині опитаних - 55,1%, Держприкордонслужби – 27,8%, ДМС – 12,5%, Нацгвардії – 8,6%, ДСНС – 6,9%; не контактували з працівниками органів системи МВС 30,1% респондентів.

За даними опитування, чоловіки частіше, ніж жінки, контактували з Нацполіцією (68,5% проти 50,4%), Нацгвардією (13,3% проти 7%) та ДСНС (10,7% проти 5,6%), а жінки частіше, ніж чоловіки, відповідали, що не контактували з працівниками органів системи МВС взагалі (33,4% проти 20,5%).

Середня оцінка респондентами внутрішнього сприйняття рівня безпеки в межах свого району проживання чи громади за 10-бальною шкалою становить 6,01.

“За макрорегіонами, середня оцінка є такою: Захід – 6,41, Центр – 6,05, Північ – 5,84, м. Київ – 5,83, Схід – 5,78, Південь – 5,51”, - уточнили у відомстві.

Загальний рівень безпеки в Україні респонденти оцінили у 5,15 балів (за 10-бальною шкалою).

Опитування проходило 23–26 липня 2019 року. У ньому взяли участь 8418 U-респондентів віком 14–34 роки.

Отримані дані будуть використані задля розроблення системи моніторингу та оцінки стану реалізації Стратегії розвитку органів системи МВС на період до 2020 року.

Глобальний молодіжний проєкт U-Report впроваджує ЮНІСЕФ. Це - швидкі опитування через безкоштовні СМС або Twitter, які дозволяють дізнатись думку молоді щодо важливих суспільних питань.