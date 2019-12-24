Апеляційний суд у справі Марківа може відбутися у травні-червні

Розгляд у суді апеляції у справі засудженого в Італії українця Віталія Марківа може відбутися наприкінці весни-початку літа.

Про це в інтерв’ю Укрінформу повідомив посол України в Італійській Республіці Євген Перелигін.

"При позитивному розвитку процедурного питання будемо мати травень-червень", - сказав посол.

Він пояснив, що після того, як захисники Марківа та держава Україна подали апеляцію, в апеляційного суду Ломбардії є час визначити процедуру. Орієнтовно це станеться у середині січня: стане відомо, коли збереться апеляційний суд, коли будуть відібрані 6 присяжних і коли будуть призначені 2 судді. Після цього ще пройде необхідна кількість засідань, які мають передувати рішенню, що триватиме приблизно 4-5 місяців.

За словами посла, на суд будуть допущені тільки адвокати, адже апеляційний суд не розглядає справу по суті, його завдання - розглянути чи були помилки в суді першої інстанції, чи були взяті до уваги всі докази тощо. Жодних свідків або додаткових матеріалів Апеляційний суд не витребує. Адже перегляду справи бути не може, навіть якщо виникнуть нові обставини, зазначив Перелигін.

Нагадаємо, колишнього нацгвардійця Віталія Марківа засудили в Італії у липні до 24 років ув'язнення за обвинуваченням у вбивстві італійського журналіста на Донбасі в 2014 році, спираючись переважно на фейкові матеріали російських ЗМІ. Наразі розгорнута міжнародна кампанія #FreeMarkiv.

Фото: RFE/RL