НАБУ перевірили на поліграфі 115 осіб перед призначенням та під час розслідуваннь

У Національному антикорупційному бюро у першому півріччі провели 115 психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа.

Про це інформує пресслужба НАБУ у Facebook.

“За І півріччя 2019 року детективи НАБУ здійснили 115 психофізіологічних досліджень із застосуванням поліграфа як стандартної процедури перед призначенням на посаду, після проходження випробувального терміну та під час здійснення службових розслідувань”, - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що застосування поліграфа є одним із інструментів формування довіри до працівників НАБУ.