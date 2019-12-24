Гончарук: 53% українців володіють цифровими навичками нижче середнього

В Україні провели дослідження, за результатами якого виявили, що 53% українців володіють цифровими навичками нижче середнього рівня.

Про це повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук у Facebook.

"В ЄС ще в 2006 році визнали цифрову грамотність як одну з восьми ключових компетенцій, якою має володіти кожен європейський громадянин. В Україні таке дослідження ми провели вперше: 53% українців володіють цифровими навичками нижче середнього рівня. Проте ми цілком здатні підвищити рівень цифрових навичок", - написав Гончарук.

Презентація проєкту «Дія. Цифрова освіта»/ Фото: Володимир Тарасов

Він наголосив, що в Україні впроваджують національну програму цифрової грамотності, щоб українці мали рівні права у користуванні усіма перевагами новітніх технологій. Старт онлайн-платформи «Дія. Цифрова освіта» запланований 21 січня 2020 року.

Гончарук також зауважив, що уряд прагне, щоб 100% державних послуг з часом стали доступні онлайн – "без чиновників, черг і необхідності кудись ходити".

"Люди не мають стояти за справкою у черзі годинами, це пережитки радянського минулого. Вони можуть замовити її онлайн, але треба мати навички користування новими технологіями", - наголосив глава уряду.