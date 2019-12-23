У "Голосі" підтвердили виступ Вакарчука на новорічному корпоративі у Мінську

Народний депутат, лідер фракції "Голос" Святослав Вакарчук виступив у Мінську на новорічному корпоративі ІТ-компанії.

Про це повідомляється на сторінці партії у Facebook.

"Сьогодні наші «віддані прихильники» з посиланням на анонімний телеграм-канал кажуть, що Святослав Вакарчук у суботу мав у Мінську концерт. Так, у суботу, 21 грудня, «Океан Ельзи» справді виступав у Мінську на новорічному заході ІТ-компанії", - йдеться у повідомленні.

У партії також нагадують, що Вакарчук вже заявляв, що музикою займатися він не припиняє, і що це дозволено законодавством.

Раніше видання "Белорусский партизан” повідомляло, що Вакарчук виступав на корпоративі компанії Wargaming, відомою своєю грою "World of Tanks".