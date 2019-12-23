Суд розглядає апеляцію підозрюваного у справі Шеремета

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Як повідомлялося, 12 грудня міністр внутрішніх справ Арсен Аваков поінформував про затримання та оголошення підозр фігурантам справи щодо вбивства журналіста Павла Шеремета. На брифінгу з цього приводу також виступили Президент України Володимир Зеленський, перший заступник голови Національної поліції Євген Коваль та генеральний прокурор Руслан Рябошапка.

Слідство підозрює п'ятьох осіб: лікаря й волонтерку Юлію Кузьменко, добровольців АТО Владислава та Інну Грищенків, медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь, ветерана АТО Андрія Антоненка (його слідство вважає організатором вбивства Шеремета).

Для Кузьменко та Антоненка суд обрав запобіжний захід у вигляді арешту. Суд також застосував запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту для військової медсестри Яни Дугарь.

Журналіст Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві в результаті підриву автомобіля.