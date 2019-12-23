Убивцю ветерана АТО Олійника засудили до 13 років в’язниці

Шевченківський райсуд столиці призначив покарання у вигляді позбавлення волі на 13 років чоловіку, який убив ветерана АТО Сергія Олійника у червні 2017 року поблизу станції метро "Золоті ворота".

Про це зазначила на своїй сторінці у Facebook прессекретар столичної прокуратури Надія Максимець.

"До 13 років позбавлення волі засуджено обвинуваченого у жорстокому вбивстві ветерана АТО Сергія Олійника, яке сталося в червні 2017 року біля Золотих воріт", - повідомила вона.

Максимець додала, що суд повністю підтримав позицію прокурора, який просив для обвинуваченого 13 років позбавлення волі.

Як повідомлялося, 57-річний голова Всеукраїнської профспілки працівників-мігрантів в Україні та за її межами, ветеран АТО Сергій Олійник був убитий увечері 22 червня 2017 року біля станції метро "Золоті ворота", коли заступився за свого сина. Той грав на синтезаторі, і це обурило жителя сусіднього будинку. Розпочалася сварка. Батько музиканта відвів невдоволеного чоловіка за будинок, аби врегулювати конфлікт. Пізніше молодий чоловік у сквері виявив батька з ножовими пораненнями. Медики не змогли його врятувати.

Нападника, який утік до свого під'їзду, затримали. Ним виявився 58-річний житель Києва Анатолій Чивиков, раніше не судимий.

Справу про вбивство Сергія Олійника передали в суд 23 листопада 2017 року.