Головною подією року українці вважають звільнення моряків та політв'язнів

Головною подією року українці вважають звільнення моряків та політв'язнів

Опитування
Укрінформ
Подіями року українці вважають звільнення українських військовополонених моряків та інших політичних в’язнів (48%), а також вибори Президента (44%).

Такими є дані опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» упродовж 13-17 грудня 2019 року.

Крім цього, кожен п’ятий вважає подією року відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі у нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина, Франція). 15% – вибори до Верховної Ради, 13% – вихід збірної України з футболу до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Кожен десятий – зміцнення курсу гривні.

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Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 13-17 грудня 2019 року.

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