Головною подією року українці вважають звільнення моряків та політв'язнів

Подіями року українці вважають звільнення українських військовополонених моряків та інших політичних в’язнів (48%), а також вибори Президента (44%).

Такими є дані опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» упродовж 13-17 грудня 2019 року.

Крім цього, кожен п’ятий вважає подією року відновлення переговорів щодо ситуації на Донбасі у нормандському форматі (Україна, Росія, Німеччина, Франція). 15% – вибори до Верховної Ради, 13% – вихід збірної України з футболу до фінальної частини Чемпіонату Європи з футболу 2020 року. Кожен десятий – зміцнення курсу гривні.

Опитування проводилося серед населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,0%. Терміни проведення дослідження: 13-17 грудня 2019 року.