Гончарук: Цієї зими ціна на газ зростати не буде

Гончарук: Цієї зими ціна на газ зростати не буде

Відео
Укрінформ
Завдяки домовленості про транзит російського газу до Європи територією України ціна газу для населення та бізнесу протягом цієї зими не зростатиме.

Про це у Facebook повідомив Прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

«Тариф за прокачку російського газу буде встановлюватися не на двосторонніх переговорах, а за європейськими правилами... Ми не будемо заручниками двосторонніх перемовин, а будемо працювати за європейськими цивілізованими правилами, які діють у країнах Європи», - зазначив прем'єр.

За його словами, для українського бізнесу і громадян це означає, що цієї зими ціна на газ не зростатиме.

«Це дає нам можливість знизити цифру у платіжці за комунальні послуги та за опалення», - наголосив голова уряду.

Читайте також: Росія виплатить Україні близько $3 мільярдів до кінця року — Оржель

Як повідомляв Укрінформ, новий контракт на транзит російського газу через газотранспортну систему України буде укладено строком на 5 років, після 2024 року його можуть продовжити. Виконавчий директор НАК «Нафтогаз України» Юрій Вітренко заявив, що Україна та Росія мають підписати всі відповідні угоди до 29 грудня, аби запустити транзит з 1 січня 2020 року.

більше новин
Розширений пошукПриховати розширений пошук
За період:
-