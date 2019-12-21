Під Нацбанком згорнули мітинг

Після рішення суду перенести розгляд апеляційної скарги у справі щодо націоналізації ПриватБанку мітингарі пішли з Банкової.

Про це у Facebook повідомив Національний банк України.

"Замовники мітингу #підстінамиНБУ помітили, що засідань судів за темами навколо ПриватБанку не буде ще до кінця січня, і згорнули мітинг. Зникли палатки, авто, металеві бочки та сцена, стихла музика, і більше ніхто не мерзне на вулиці. Ось така чарівна вийшла ніч з 20 на 21 грудня", - йдеться у дописі.

В НБУ жартома припустили, що "мабуть, співробітники Національного банку надзвичайно добре поводилися цього року" . І "Святий Миколай вирішив дослухатися до бажань Національного банку, і суди поки поставили на паузу усі справи, що розглядалися цього тижня". Втім, в НБУ підкреслили, що це поки не перемога.

Як повідомляв Укрінформ, раніше в НБУ заявляли, що мітинги під стінами Нацбанку проплачені ексвласниками виведених з ринку банків, зокрема, ексвласником ПриватБанку Ігорем Коломойським. На думку НБУ, організатори цих акцій хочуть дестабілізувати суспільство і зупинити реформи, а також зірвати процес переговорів з Міжнародним валютним фондом.

19 грудня Шостий апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення перенести розгляд справи щодо оскарження рішення Окружного адміністративного суду від 18 квітня 2019 року про скасування націоналізації ПриватБанку до набрання законної сили рішення у справі щодо визнання родини Суркісів пов’язаними з ПриватБанком особами та обміну їхніх вкладів у ПриватБанку на акції. Зараз справа розглядається Великою палатою Верховного суду. Розгляд цієї призначено на 31 січня 2020 року.