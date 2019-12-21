Телеканал “ПравдаТУТ” мовитиме у цифровому ефірі у Білій Церкві

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення підбила підсумки конкурсу на одну програму в багатоканальній телемережі МХ-5 стандарту DVB–T2 (MPEG 4) у Білій Церкві.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

“За результатами голосування членів Національної ради мовлення здійснюватиме “ПравдаТУТ Біла Церква”, - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, подавалися дві заяви на участь у конкурсі, оголошеному 4 жовтня 2019 року, - від “ПравдаТУТ Біла Церква” (ТОВ “Білоцерківська Медіа Компанія”, м. Вишневе Київської обл.) та “ДП” (ТОВ “ДНІ-ПРО”, м. Українка Київської обл.).

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Під час розгляду питання заступник голови Національної ради Уляна Фещук повідомила, що ТОВ “ДНІ-ПРО” не виконало конкурсних вимог у повному обсязі і не подало інформації про структуру власності. Тому компанії й відмовлено у видачі ліцензії.

Відповідно до вимог програмної концепції, переможець конкурсу взяв на себе зобов’язання обов’язково розміщувати соціально важливі програми місцевої тематики, здійснювати мовлення без ретрансляції програм інших мовників. Обсяг ведення передач українською мовою має відповідати вимогам чинного законодавства, а також в ефірі мовника повинні розміщуватися дитячі передачі.