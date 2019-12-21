У спортклубі “5 елемент” знайшли приховані камери у роздягальнях - ДБР

Правоохоронці під час обшуків у спортивному клубі “5 елемент” виявили у роздягальнях камери відеоспостереження.

Про це інформує пресслужба Державного бюро розслідувань.

“За результатами санкціонованих обшуків, у спортивному клубі “5 елемент” було виявлено лінзи відеокамер, вмонтовані в елементи вентиляції та сигналізації, що знаходились в роздягальнях спортклубу”, - йдеться у повідомленні.

На час виявлення відеокамери були ввімкнені. Під час огляду елементів вентиляції та сигналізації було встановлено, що до них вмонтовані лінзи відеокамер та під’єднані до мережевого кабелю.

За даним фактом слідчі ДБР порушили кримінальну справу. Досудове розслідування розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 359 ККУ (незаконні придбання, збут або використання спеціальних технічних засобів отримання інформації).

У ДБР нагадали, що працівники відомства разом з колегами зі Служби безпеки 20 грудня провели обшуки у спортклубі “5 елемент” в рамках досудового розслідування двох кримінальних проваджень, учасником яких є п’ятий президент України.

Крім того, за повідомленнями ЗМІ, 20 грудня працівники ДБР та СБУ прийшли з обшуками до спортивного клубу «5 елемент», кінцевими бенефіціарами якого є експрезидент Петро Порошенко та його соратник Ігор Кононенко.

Фото: ДБР