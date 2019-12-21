Печерський райсуд арештував шість елітних авто ексдепутата Микитася
Про це інформує пресслужба відомства.
"За результатами обшуків у народного депутата 8-го скликання слідчими теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, виявлено наявність шести елітних автомобілів. Ухвалою Печерського районного суду міста Києва на них накладено арешт", - йдеться у повідомленні.
У бюро нагадали, що 11 грудня відбулися обшуки за місцем реєстрації та проживання ексдепутата. Слідчі дії відбувалися в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливої легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом в сумі понад 200 мільйонів гривень.
Досудове розслідування триває.
Колишньому народному депутату інкримінують відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом, а також підроблення документів.
За даними Укрінформу, йдеться про колишнього народного депутата Максима Микитася.
Фото: ДБР