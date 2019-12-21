Уряд призначив заступницю Бородянському

Кабінет Міністрів України на своєму засіданні 18 грудня підтримав розпорядження про призначення з 2 січня 2020 року заступником міністра культури, молоді та спорту України з питань європейської інтеграції Світлану Фоменко.

Про це повідомила 20 грудня пресслужба МКМС.

“Світлана Фоменко з квітня 2016 року працювала першим заступником міністра культури України та була звільнена з цієї посади 18 грудня 2019 року у зв’язку з переходом на іншу роботу”, - ідеться в повідомленні.

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Як зазначається, Світлана Фоменко народилася 19 листопада 1976 року в м. Києві. У 1999 році закінчила Київський університет імені Тараса Шевченка за спеціальністю “романо-германські мови та література” (магістр). 2011 року з відзнакою закінчила Національну академію державного управління при Президентові України за спеціальністю “публічне адміністрування”, спеціалізація “європейська співпраця”. 2015 року успішно закінчила аспірантуру НАДУ.