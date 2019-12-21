Суспільне транслюватиме різдвяну месу з Ватикану

Суспільні телеканали UA: ПЕРШИЙ та UA: КУЛЬТУРА 24-25 грудня транслюватимуть наживо різдвяне богослужіння й урочистості у Ватикані.

Про це повідомляє Суспільне.

"У ніч із 24 на 25 грудня відбудеться нічна Різдвяна Літургія під проводом Святішого Отця Папи Римського Франциска в Базиліці святого Петра. Прямоефірна трансляція розпочнеться о 22:25 і триватиме дві години", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що 25 грудня о 12:55 лунатиме Різдвяне привітання й Апостольське благословення для Рима та цілого світу (Urbi et Orbi) Святішого Отця Франциска з площі святого Петра в Римі, яке Папа традиційно виголосить більш ніж 50 мовами.